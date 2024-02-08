Москва онлайн покажет парад дружбы народов в РУДН

Фото: Агентство "Москва"

9 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад дружбы народов, который пройдет на территории РУДН.

В мероприятии примут участие более 300 студентов из разных студенческих организаций университета, в числе которых студенческий спортивный клуб "Дружба", совет студенческого городка, ассоциации иностранных обучающихся, а также научные, патриотические, волонтерские, творческие и профессиональные объединения.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.