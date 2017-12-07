7 декабря, 07:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пятый по счету детский технопарк откроется на севере Москвы под название "Калибр" 9 декабря. Там детей научат создавать компьютерную анимацию.
"Детский технопарк создан на базе технопарка “Калибр”. Здесь смогут заниматься дети в возрасте 14–17 лет. На курсах научат создавать анимированные сцены со специально разработанным для этих целей персонажем Kalibrotechnoman. До конца года в столице планируется открыть еще семь детских технопарков", – рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
Дети смогут выбрать одно нескольких направлений бучения: "Основы трехмерного моделирования", "Компьютерная анимация и технологии захвата движения", "Компьютерная анимация в виртуальной реальности".
Время обучения по каждому направлению составляет 36 академических часов. Детей распределяют по группам в зависимости от уровня их знаний.
Зарегистрироваться можно на портале iMoscow (регистрация начнется 9 декабря). Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 730-09-19. В технопарке также можно уточнить расписание занятий и стоимость обучения. Пробное занятие – бесплатное.
Ранее сообщалось, что на базе Московского центра упаковки 6 декабря откроется четвертый по счету детский технопарк. Расположится он на улице Зорге, 9а, что на северо-западе столицы.
Юных москвичей будут обучать основам художественного дизайна и инженерного дела. Дети смогут проектировать здания, улицы и набережные, создавать новые предметы интерьера и конструировать детали промышленного оборудования, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, в технопарке юным жителям столицы расскажут об инновациях в сфере архитектуры, строительства, производства и дизайна. Помимо этого, ученики смогут пройти летнюю практику в архитектурных бюро Италии, Чехии и Франции.
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