Четвертый детский технопарк откроется на северо-западе столицы

4 декабря, 08:00
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
На базе Московского центра упаковки 6 декабря откроется четвертый по счету детский технопарк. Расположится он на улице Зорге, 9а, что на северо-западе столицы.
Юных москвичей будут обучать основам художественного дизайна и инженерного дела. Дети смогут проектировать здания, улицы и набережные, создавать новые предметы интерьера и конструировать детали промышленного оборудования, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, в технопарке юным жителям столицы расскажут об инновациях в сфере архитектуры, строительства, производства и дизайна. Помимо этого, ученики смогут пройти летнюю практику в архитектурных бюро Италии, Чехии и Франции.
Новый технопарк предлагает несколько направлений обучения: "Архитектура и дизайн", "Макетирование", "Инженерные решения", а также ряд программ, направленных на получение знаний и навыков в сфере продвижения и правового оформления проектов.
Учеников от 14 до 18 лет распределят по группам, в зависимости от уровня их знаний. Записать на обучение можно детей. Чтобы записаться на курсы, нужно зайти на портал iMoscow (регистрация начнется с 6 декабря) или обратиться в Московский центр упаковки по телефонам: 8 (495) 984-71-58, 8 (495) 926-57-69 и по электронной почте: order@oaomcu.ru.
В центре можно уточнить расписание занятий и стоимость обучения. Пробное занятие в детском технопарке бесплатное.
Первые два детских технопарка открылись в столице в 2016 году на базе технопарка "Мосгормаш" и на базе технополиса "Москва". С момента их открытия подготовку прошли уже более пяти тысяч детей.
В ноябре 2017 года в столице заработал детский технопарк "Байтик". Он стал первой подобной площадкой на территории ТиНАО и уже третьей – в черте города. До конца года планируется открыть еще восемь детских технопарков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: