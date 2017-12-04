Четвертый детский технопарк откроется на северо-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На базе Московского центра упаковки 6 декабря откроется четвертый по счету детский технопарк. Расположится он на улице Зорге, 9а, что на северо-западе столицы.

Юных москвичей будут обучать основам художественного дизайна и инженерного дела. Дети смогут проектировать здания, улицы и набережные, создавать новые предметы интерьера и конструировать детали промышленного оборудования, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, в технопарке юным жителям столицы расскажут об инновациях в сфере архитектуры, строительства, производства и дизайна. Помимо этого, ученики смогут пройти летнюю практику в архитектурных бюро Италии, Чехии и Франции.

Новый технопарк предлагает несколько направлений обучения: "Архитектура и дизайн", "Макетирование", "Инженерные решения", а также ряд программ, направленных на получение знаний и навыков в сфере продвижения и правового оформления проектов.

Учеников от 14 до 18 лет распределят по группам, в зависимости от уровня их знаний. Записать на обучение можно детей. Чтобы записаться на курсы, нужно зайти на портал iMoscow (регистрация начнется с 6 декабря) или обратиться в Московский центр упаковки по телефонам: 8 (495) 984-71-58, 8 (495) 926-57-69 и по электронной почте: order@oaomcu.ru.

В центре можно уточнить расписание занятий и стоимость обучения. Пробное занятие в детском технопарке бесплатное.

Первые два детских технопарка открылись в столице в 2016 году на базе технопарка "Мосгормаш" и на базе технополиса "Москва". С момента их открытия подготовку прошли уже более пяти тысяч детей.

В ноябре 2017 года в столице заработал детский технопарк "Байтик". Он стал первой подобной площадкой на территории ТиНАО и уже третьей – в черте города. До конца года планируется открыть еще восемь детских технопарков.