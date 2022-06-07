Москва 24: представители столичных вузов расскажут о приемной кампании текущего года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Приемная кампания в вузы в 2022 году".

Каким будет конкурс на бюджетные места в престижных университетах? Результаты каких конкурсов и олимпиад помогут при зачислении? Вырастет ли стоимость обучения? Об этом и многом другом расскажут:



проректор по учебной работе Московского политехнического университета Гюзель Шарипзянова;

проректор по учебно-методической работе и цифровизации Государственного академического университета гуманитарных наук Максим Стычинский;

проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат;

советник ректората Российского технологического университета МИРЭА Игорь Рогов.

Смотрите прямую трансляцию 8 июня в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.