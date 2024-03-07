Строители начали отделочные работы в школе в столичном районе Богородское

Фото: Депстрой

Специалисты начали отделочные работы в здании школы на 600 мест в столичном районе Богородское. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Ведется монтаж инженерных систем, утепление фасадов", – добавил он.

Речь идет о новом образовательном учреждении, которое расположено на Тюменской улице. Общая площадь сооружения, по словам Загрутдинова, составит 15 тысяч квадратных метров.

Проектировщики запланировали не только отдельные входы для начальной, средней и старшей школ, но и современные инженерные и медицинские лабораторные и исследовательские комплексы. Здесь же появится класс робототехники. Также, по данным глава ведомства, здесь обустроят два конференц-зала.

Ранее Загрутдинов рассказывал, что на северо-востоке города начали возводить новую школу на 550 мест. Речь шла об учреждении на проезде Русанова в районе Свиблово.

По данным на начало марта, строители продолжают выносить инженерные системы и строят монолитные конструкции второго этажа сооружения.





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