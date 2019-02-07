Заявление на участие в ЕГЭ и ОГЭ можно подать на портале mos.ru

Зарегистрироваться на участие в ЕГЭ, ОГЭ теперь можно на mos.ru. Раньше ученики подавали соответствующие заявления в письменном виде в школах. Процедура регистрации на экзамены в конце девятого и 11-го классов стала удобной и доступной – сведения с mos.ru автоматически выгружаются в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА.
Выпускники и их родители могут воспользоваться услугой с любого устройства с выходом в Сеть в круглосуточном режиме. Заявление обрабатывают в течение 14 календарных дней, после чего пользователь получит уведомление о регистрации в личном кабинете.
Кроме того, mos.ru предоставляет возможность выбора формы экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
На участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговом сочинении (изложении) к настоящему моменту на портале mos.ru подано более 180 тысяч заявлений.
Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля. В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки.
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