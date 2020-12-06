Минобрнауки не планирует отменять зимнюю сессию в вузах

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В российских вузах не планируется отменять зимнюю сессию, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет", – заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Он напомнил, что в настоящий момент в 37% вузов студенты проходят обучение дистанционно.
"У нас всего 1 287 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. Сегодня статистика такая: 37% вузов и филиалов организовали обучение полностью удаленно, это 478 вузов и филиалов", – отметил Фальков.
Ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в столице и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля будущего года.
Вузы других регионов могут согласовать необходимость перехода на дистанционный формат с территориальным Роспотребнадзором. Также учебным заведениям рекомендовано принять меры социальной поддержки для студентов.
17 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию в режиме онлайн.
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