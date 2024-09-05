Депутат МГД Батышева: теперь мы уверены в безопасности дороги в школу № 1448

Фото: Елена Фирсова

Депутат Московской городской думы Татьяна Батышева приняла участие в патрулировании пешеходного пути к школе № 1448 в Раменках.

С 1 сентября активисты народной дружины, районного отделения организации "Боевое братство" и общественных пунктов охраны порядка занимаются обеспечением безопасности детей на территории природного заказника "Долина реки Сетунь" от улицы Пырьева до 2-го Сетуньского проезда.

"Совместно с дружинниками мы прошли тем путем, которым идут дети в школу № 1448, посмотрели, как организовано сопровождение. Волонтеры находятся здесь в те часы, когда дети в основном идут в школу и возвращаются домой – с 07:30 до 09:30 утра и с 12 до 16 часов днем. Мера важная и нужная. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой ситуации и помогает обеспечивать безопасность!" – отметила Батышева.

Решение об организации патрулирования приняли после того, как депутат обратилась в уполномоченные структуры, в частности в ОМВД по району Раменки и Росгвардию. Это было сделано парламентарием по итогам проверки благоустройства пешеходной дороги к Шуваловской школе.

Уделить внимание организации охраны порядка и благоустройством участка природного заказника, прилегающего к школе № 1448, просили родители детей, которых перевели из ремонтируемого здания школы № 74 на улице Пырьева в филиал школы № 1448 во 2-м Сетуньском проезде. На маршруте школьников между учебными заведениями оказался участок территории заказника, который теперь благоустроен и безопасен.

Ранее на части Сиреневого бульвара сделали двустороннее движение. Речь идет о зоне между Измайловским проездом и домом 1, корпусом 4. Теперь путь авто до домов на Щелковском шоссе и бульваре сократился с 5,6 километра до 300 метров. Также схема движения может измениться и на проезде в районе домов по Чертановской и Кировоградской улиц. Жители жалуются на стихийную парковку, в результате которой снижается безопасность пешеходов и школьников.

