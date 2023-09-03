Выпускникам вузов расскажут о карьере в сфере технологий на форуме "Мое будущее" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускникам высших учебных заведений расскажут о том, как начать карьеру в сфере технологий, на форуме "Мое будущее", который пройдет 9 и 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Форум позволит участникам определиться, как развиваться в сфере высоких технологий, и понять, какие профессии будут востребованы в сфере инноваций. Спикеры расскажут о работе цифрового художника, робототехника, IT-генетика и инженера информационной безопасности", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В программу включили лекции и навигационную часть. Выпускники вузов смогут оценить свои навыки и узнать о том, как преодолеть неудачи и добиться успехов. В рамках форума выступят представители крупных IT-компаний и образовательных организаций, которые расскажут о построении карьеры.

Также планируется выставка о стажировках, вакансиях и образовательных программах компаний РФ.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе появится большая развлекательная зона для детей. В рамках нее состоятся шоу, мастер-классы, представления и встречи с персонажами из мультфильмов.

Также сообщалось, что День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу, лекции, образовательные викторины.

Мастер-классы для юных посетителей МУФ пройдут в парке "Зарядье"