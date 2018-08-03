Три негосударственных вуза лишились госаккредитации

3 августа, 13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила госаккредитации три негосударственных вуза страны. Об этом говориться на официальном сайте ведомства.
"Из-за несоответствия содержания и качества подготовки студентов федеральным образовательным госстандартам, ведомство лишили аккредитации "Волжский университет имени Татищева" по десяти направлениям – "наука о земле", "биологические науки", "информатика и вычислительная техника", "машиностроение", "экономика и управление", "социология и социальная работа", "юриспруденция", "средства массовой информации и информационно-библиотечное дело", "языкознание и литературоведение", "сценические искусства и литературное творчество", – пояснили в Рособрнадзоре.
Помимо этого госаккредитации лишили "Межрегиональный открытый социальный институт" по направлениям "информационная безопасность", "психологические науки", "экономика и управление", "юриспруденция", "образование и педагогические науки", а также "Кисловодский гуманитарно-технический институт" по направлениям: "экономика и управление", "юриспруденция", "философия", "этика и религиоведение".
Помимо этого, в Рособрнадзоре уточнили, что также остановлен прием в "Региональный институт бизнеса и управления".
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Если ее аннулируют, вуз прекращает свою деятельность.
Ранее ведомство запретило принимать студентов в Институт экономики и социального развития из-за неисполнений предписаний.
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