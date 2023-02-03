Новый корпус школы на Юровской улице введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Новый корпус школы № 1298 на Юровской улице в столичном районе Куркино будет введен в эксплуатацию в 2023 году, в настоящее время строители завершают возведение монолитных конструкций. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строительство монолитных железобетонных конструкций здания учебного корпуса на улице Юровской выполнено на 99%. В настоящее время производится устройство фасадов, началась отделка помещений. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году", – заявил он.

Загрутдинов уточнил, что новый учебный корпус на 550 учеников строится по адресу Юровская улица, владение 99. В нем расположатся начальная школа на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест и консультативный детский психолого-педагогический центр.

На внутренней территории обустроят игровые площадки, которые будут отделены друг от друга деревьями и кустарником.

Ранее сообщалось, что в районе Аэропорт идет строительство школы и детсада на 400 детей. Здание будет находиться на улице Константина Симонова, на сегодняшний день работы по отделке помещений выполнены на 50%.



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