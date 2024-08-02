Педагог Кузьмин: упавший средний балл школьника должен насторожить родителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ползущий вниз средний балл по предмету должен насторожить родителей школьника, рассказал педагог Александр Кузьмин в беседе с "Газетой.ру".

"Повторяющиеся низкие результаты по предметам – одна-две тройки или двойки могут еще ничего не значить", – отметил он.

Также стоит вмешаться в ситуацию, если от учителей приходит тревожная обратная связь, если ребенок не интересуется учебой и пытается всячески ее избегать, либо если он молчит, когда его спрашивают про учебу.

Педагог рассказал, что школьник будет избегать школу, если он не чувствует себя в ней безопасно, включая отношения с учителем, одноклассниками и сам процесс оценивания. Эксперт посоветовал попытаться найти причину беспокойства ребенка и работать с ней.

"Не драматизируйте. Дети все очень чутко воспринимают, и ваша тревожность обязательно им передастся. Встаньте в позицию заботы, спросите: "Чем я могу тебе помочь?" – предложил он.

Школьнику нужно помогать преодолевать трудности и даже разбираться вместе с ним с домашними заданиями, однако ни в коем случае нельзя делать их за ребенка, предупредил эксперт.

"Вполне возможно, что неуспеваемость вызвана недосыпом или чрезмерным увлечением гаджетами. Общайтесь с учителями, попробуйте выяснить, как чувствует себя ребенок в школе", – сказал Кузьмин.

Он рекомендовал компенсировать временные неудачи ребенка в академической сфере в хобби.

Тем временем 81% опрошенных россиян согласились с тем, что знания по математике остаются важными на протяжении всей последующей жизни. Об этом говорится в исследовании аналитиков одной из школ и исследовательского центра одного из порталов по подбору персонала.

Так, 61% респондентов каждый день используют навыки по математике для решения повседневных задач, включая расчет бюджета, планирование покупок и прочие бытовые дела. Однако каждый десятый россиянин счел свои познания в математической сфере низкими, а 60% заявили о среднем уровне.



Большая часть опрошенных согласились, что их нужно обновлять на протяжении всей жизни, а 61% даже согласились подумать о возобновлении уроков математики. Кроме того, 41% считают, что развитые математические способности необходимы для успешной карьеры.

Их развитие, говорится в исследовании, поможет улучшить логическое мышление, облегчить повседневные задачи и более глубже понять окружающий мир. Так посчитали 71, 48 и 28% опрошенных россиян соответственно. 95% также согласились, что математика играет ключевую роль в развитии детей.

Согласно другому опросу, школьники чаще всего используют ИИ для написания сочинений и решения сложных задач. 64% респондентов не пользовались ChatGPT в сфере учебы, однако 9% пытались, но не смогли получить ответ или не разобрались с функционалом. Среди тех, кто использует чат-бот, большинство разбирали с его помощью сложные задачи, писали сочинения и выполняли домашнюю работу.

