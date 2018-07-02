Рособрнадзор раскритиковал предложения ведущих вузов РФ по госаккредитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор выразил несогласие с подходами к госаккредитации, которые ранее предложило вузовское сообщество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители более 50 ведущих российских вузов направили главе государства письмо просьбой модернизировать ныне действующую систему государственной аккредитации. В письме ее назвали устаревшей, передает ТАСС. В частности, авторы инициативы рекомендовали учитывать при оценке вузов показатели качества приема (балл ЕГЭ и число первокурсников-призеров олимпиад), а также качество научной работы (число и цитируемость публикаций), соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону и средний заработок выпускников.

Тем не менее, в Рособрнадзоре заявили, что "многое из того, что в письме выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется". В ведомстве отметили, что некоторые из показателей, которыми предложили заменить нынешние госстандарты, "не имеют никакого отношения ни к содержанию образовательных программ, ни к качеству подготовки обучающихся". Эти показатели "также не содержат связи с реальным рынком труда, для отраслей которого образовательная организация готовит выпускников", добавило руководство Рособрнадзора.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тот факт, что в реестре экспертов, которые проводят аккредитационную экспертизу высших учебных заведений, почти нет представителей тех ведущих вузов страны, которые недовольны действующей системой госаккредитации.

Полемика вокруг системы оценки качества образования разгорелась после того, как госаккредитации лишили знаменитую "Шанинку" – Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Тогда ученый совет ВШЭ выступил в поддержку "Шанинки", заявив о "неадекватности сложившейся системы аккредитации". Совет призывает пересмотреть и модернизировать систему, так как, по мнению его участников, инновационные подходы многих лучших вузов превосходят государственные стандарты и по этой причине не могут им соответствовать.

21 июня Рособрнадзор лишил "Шанинку" права выдавать дипломы государственного образца. Причина отзыва лицензии – нарушение вузом образовательных стандартов.