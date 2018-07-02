Более 22 тысяч сценариев уроков загрузили в "Московскую электронную школу"

2 июля, 08:58
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Свыше 22 тысяч сценариев уроков и более 10 тысяч тестов появилось в "Московской электронной школе", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Благодаря проекту "МЭШ" у педагогов есть доступ к единой обширной базе данных. Помимо названного, она включает 232 электронных учебника, шесть виртуальных лабораторий, более 7 тысяч интерактивных приложений.
В январе 2017 года библиотека "МЭШ" насчитывала порядка 3 тысяч электронных сценариев, а в ноябре того же года ввели грантовую поддержку учителей – разработчиков образовательного контента. Гранты стали получать и сторонние создатели популярных электронных сценариев. С этого момента число электронных сценариев уроков стало увеличиваться примерно на тысячу в месяц.
В июне 2018 года гранты получили 15 педагогов. Сумма вознаграждений составила от 50 до 100 тысяч рублей. Чем чаще используют материалы, тем выше шансы у его разработчика получить грант.
В этом же месяце стало известно, что 438 учителей присоединились к проекту. Большая часть пользователей проекта – учителя в возрасте от 41 года. Проект также популярен среди педагогов старше 60 лет.
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