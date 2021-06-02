Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Старт программы по поддержке вузов "Приоритет-2030" запланирован на 14 июня, сообщила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, отбор в программу начнется с сентября. Она будет отличаться от предыдущей программы – в нее будут входить более 100 университетов.

"Если раньше они присматривались, то сейчас они вместе с губернаторами пишут заявки, и это очень важно, что федеральные университеты вошли в коммуникацию с органами власти на своих территориях и органы власти поддерживают и активно участвуют", – цитирует Дружинину РИА Новости.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга сообщил, что программа "Приоритет-2030", направленная на развитие вузов, не только повысит уровень высшего образования в России, но и внесет весомый вклад в экономическое развитие регионов.

Мажуга также сообщил, что в программе поддержки университетов "Приоритет-2030" участие примут около 100 вузов. Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах. Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.

