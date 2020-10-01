"TVоя Москва" и продюсер Дмитрий Грачев расскажут о противостоянии YouTube и TV

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3 октября в Центре документального кино главный продюсер телеканала Москва 24 Дмитрий Грачев проведет мастер-класс "Я не смотрю телевизор".

Дмитрий расскажет о сходствах и различиях в работе каналов на YouTube и TV, вкусах аудитории и формировании рейтинга.

Мастер-класс пройдет в рамках образовательного проекта "TVoя Москва". Каждую субботу вас ждут встречи с практиками медиарынка, которые помогут выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 3 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.