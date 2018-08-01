Учат в школе. К чему приведет отказ от пятибалльной системы



Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в "Известиях" заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах. Он подчеркнул, что учителя сегодня не владеют современными методиками внутришкольного оценивания. Портал Москва 24 поинтересовался у экспертов, к чему приведет подобное нововведение.



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Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов отмечает, что сегодняшняя пятибалльная система по своей сути - четырехбалльная, поскольку единицы учащимся не ставят.



Виктор Болотов Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ "Как появляются эти оценки? Это сравнение с эталонным образцом. Совпадает с эталоном - "пять", немного отступил - "четыре", еще хуже сделал - "три", совсем плохо - "два". На что нацелена эта система? На действия по образцу"



"В определенных случаях это важно и нужно, но во многих случаях гораздо полезнее накопительная система оценивания, а именно: ты сделал дополнительное задание - и получил еще один балл. Так устроена система ЕГЭ и ОГЭ - она более перспективная", - считает эксперт. Он добавил, что учителя школ давно используют 12-балльную систему оценивания, ставя плюсы и минусы.

По его мнению, новая система будет удобной для самих учителей, поскольку они "легализуют" свои плюсы и минусы. "Такой проект (12-балльной системы) разрабатывался подробно, но проект не введен, хотя достаточно много школ используют многобалльную систему оценивания", - рассказал Болотов.





По мнению ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана Игоря Федорова, вопрос в том, насколько новая система будет взвешено применяться. "Это касается любой системы: пяти-, десяти- и 100-балльной. Может, это действительно даст возможность более дифференцировано определять ответы учащихся", - сказал Федоров.

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При этом он подчеркнул, что пятибалльная система не изжила себя. "Здесь не может быть двух систем. Пятибалльная не изжила себя, мы по ней учились, я по ней ставил оценки, но тем не менее я бы не возражал, исходя из своего почти 30-летнего опыта", - заключил эксперт.

Поэтапный переход



Президент Фонда развития общественного образования, доктор педагогических наук Михаил Берулава предупредил, что любой переход "всегда вызывает сложности, надо перестраиваться и готовить к этому специалистов, учителей, педагогов".

"Я думаю, молниеносного перехода не будет, для этого необходимо обоснование, методическое и теоретическое. Если это будет влиять на качество подготовки, я приветствовал бы, но надо не торопиться, для этого надо подготовить базу", - отметил Берулава.

Эксперт добавил, что считает пятибалльную систему "эффективной и проверенной". Однако если предлагаются экспериментальные нововведения, необходимо предоставить достаточно веские обоснования и подготовить учителей. "Пока мало методических работ по этому направлению", - заключил Берулава.

Дифференцированная оценка



Академик Российской академии образования Михаил Рыжаков отмечает, что сегодня реально существует два интервала для оценивания - между "тройкой" и "четверкой" и между "четверкой" и "пятеркой".

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"В эти два интервала все дети должны каким-то образом уложиться. Наверное, это не очень правильно, если мы хотим подходить к детям дифференцировано, учитывая их индивидуальные особенности. Может быть, тогда действительно имело бы смысл увеличить шкалу и количество интервалов, чтобы дети более дифференцировано оценивались", - сказал Рыжаков.

Академик сообщил, что около 10 лет назад предлагалось вводить 10-балльную систему в школы, но это вызвало некоторые трудности.

"У учителей всегда возникают проблемы с этим. Одно дело поставить "пять" с минусом, а другое дело - поставить 8,5. Нужны четкие критерии, большая систематизация в самом оцениваниии, в процедуре", - пояснил Рыжаков.

По его словам, необходимо согласовать между собой виды оценивания. "В текущий и рубежный контроль на уровне школы можно добавить пару баллов, но это надо экспертным образом оценивать и потом принимать решение. Никаких торопливых действий делать не надо", - заключил эксперт.



Евгения Маркова