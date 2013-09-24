Певец Джанго выпустит новый альбом "Выше. Еще"

26 сентября выйдет новый альбом музыканта Джанго под названием "Выше. Еще". Песни с релиза попадут в ротацию "Радио Шансон".

"Джанго - талантливый музыкант: с интересным голосом, стильными песнями и очень интересной подачей материала. Когда мы узнали, что артист собирается выпустить альбом, тут же предложили нашу поддержку и рады, что все сложилось", - рассказал главный редактор станции Роман Шахов.

В новый альбом, выполненный в стилистике поп-рока, вошло девять песен.

"Эти песни я собирал очень долго, - отметил Джанго. - Мы с музыкантами провели немало часов, работая над каждой песней. Одна из них была записана в Сербии, с оркестром легендарного трубача Бобана Марковича. А в трех других звучит симфонический оркестр".

Дебютный альбом Джанго "Была Не Была" вышел в 2005 году. Трек "Холодная Весна" вошла в саундтрек к отечественному боевику "Бой с тенью".