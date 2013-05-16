Количество несчастных случаев на железной дороге сократилось на 30%

В 2012 году количество пострадавших при несчастных случаях на железной дороге уменьшилось на 29,4% по сравнению с 2008 годом. При этом значительное количество инцидентов происходило на полигоне Московской железной дороги.

Анализ материалов показал, что основная причина травмирования граждан – грубое нарушение правил безопасности, сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, это переход железнодорожных путей в неположенных местах, попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона и др.

Наибольшее количество случаев нарушения правил безопасности зафиксировано вблизи станций, расположенных рядом с густонаселенными жилыми кварталами. Это Сергиев-Посад, Люберцы 1, Павшино, Перово, Пушкино, Быково и Раменское.

Для предупреждения несчастных случаев реализуется проект "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД", кроме того, на Московской железной дороге проводится комплекс мероприятий, ориентированных на снижение травматизма населения.

Столичные железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасности, переходить и переезжать железнодорожные пути только в отведенных для этого местах.