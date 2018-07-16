Найдена самая маленькая квартира столицы

16 июля, 19:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Самую маленькую квартиру в столице площадью 10 квадратных метра выставили на продажу за 2,3 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Находится жилье на первом этаже кирпичного дома 1938 года в 15 минутах от станции метро "Аэропорт". Студия оформлена как нежилое помещение, то есть прописаться в ней законно нельзя.
Самую дешевую малогабаритную квартиру можно купить за 1,8 миллиона рублей. Площадь этой студии составляет 10,5 квадратных метра. Располагается она в шаговой доступности от парка "Царицыно" и Борисовских прудов.
В центре Москвы продается квартира с евроремонтом суммарной площадью 10,7 квадратных метра за 2,35 миллиона рублей. Это студия на первом этаже в семиэтажном кирпичном доме в Басманном районе вблизи Яузской набережной. За 1,86 миллиона рублей доступна студия такой же площади у метро "Улица Академика Янгеля".
Три квартиры площадью до 11 квадратных метров выставлены на продажу в Северо-Восточном округе столицы на улице Декабристов в двух минутах от станции метро "Отрадное". Первая продается за 2,1 миллиона рублей, остальные – 1,9 миллиона рублей.
За 1,9 миллиона рублей можно купить студии в районе Вешняки на улице Косинская и Вешняковская. Квартира площадью 11 квадратных метров у станции метро "Теплый Стан" продается за 2,05 миллиона рублей. Она находится на первом этаже в девятиэтажном панельном доме 1970-х годов. В пешей доступности от станции метро "Зябликово" есть квартира такой же площади за 1,89 миллиона рублей.
В среднем стоимость 11-метровых квартир в столице составляет порядка двух миллионов рублей. Чаще всего они находятся на первых этажах, и многие из них продают только за наличный расчет.
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