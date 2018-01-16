Особняк посольства Австралии выставили на продажу в Москве

Здание посольства Австралии в Подколокольном переулке в Москве выставили на продажу за 12,18 миллиона долларов, передает "Интерфакс".

Дипломатическое представительство будет располагаться в особняке на правах аренды до 2022 года, пояснили в пресс-службе компании Kalinka Group, реализующей объект. Квадратный метр в здании стоит семь тысяч долларо при доходности девять процентов со сроком окупаемости около 11 лет.

Стандартные сроки окупаемости для офисных особняков в данной локации составляют 13–15 лет, сообщила председатель совета директоров компании Екатерина Румянцева. По ее словам, они продаются обычно с короткими договорами аренды – не более 11 месяцев.

"В предлагаемом же особняке действие арендного договора продлится еще минимум 4 года, а арендная ставка составляет 36 500 рублей за 1 квадратный метр в месяц. В Москве аналогичного предложения арендного бизнеса по соотношению цена-качество нет", – уверяет Румянцева.

Трехэтажный посольский особняк расположился на площади 1740 квадратов вблизи Кремля и парка "Зарядье". На прилегающей территории в 775 квадратов располагается паркинг на 30 машино-мест. Здание оснащено видеонаблюдением. Посетители могут проходить через два обособленных входа.