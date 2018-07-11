Все жители переселяемых по программе реновации домов в ВАО согласились на переезд

11 июля, 11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители двух домов в Восточном административном округе столицы, которых переселяют по программе реновации, согласились на переезд, передает Агентство "Москва".
Москвичи переехали из домов 3 и 5 по улице Константина Федина в новостройку по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б. Большинство жителей переселяемых домов выбрало равнозначные квартиры, а часть заключила договоры с Московским фондом реновации жилой застройки, в том числе по приобретению квартир с большим числом комнат.
Первые дома, вошедшие в программу реновации, начали переселять в феврале 2018 года в ВАО. Сейчас идет переселение в Западном и Северо-Восточном административных округах. Департамент городского имущества получил согласие 345 семей в ЗАО и 231 семьи в СВАО – это 82 и 84 процента соответственно.
В сентябре–октябре этого года стартует строительство домов, спроектированных в рамках программы реновации, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что до конца года нужно переселить десять тысяч жителей.
Для этого планируется ввести в эксплуатацию 30 домов, чтобы переселить жителей 43 пятиэтажек. Новые участки для программы могут появиться в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах Москвы.
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