Власти Москвы начнут строить дома для программы реновации осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенью этого года начнется строительство домов, которые спроектированы в рамках программы реновации. Начало строительных работ запланировано на сентябрь-октябрь, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

"Есть уже несколько объектов, надеемся, в сентябре-октябре начнем строить", – сказал он.

Около 400 миллиардов рублей, по его словам, составляет объем финансирования программы реновации на ближайшие годы.

Бочкарев отметил, что до конца 2018 года нужно переселить десять тысяч жителей. Для этого планируется ввести в эксплуатацию 30 домов, чтобы переселить жителей 43 пятиэтажек.



Новые участки для программы реновации могут появиться в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах столицы.

Ранее заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй сообщил, что число стартовых площадок реновации могут пополнить 14 адресами.

По его словам, были проанализированы предложения жителей. Всего утвердили 242 стартовые площадки, но это количество не окончательное. Постепенно список дополняется, в том числе по предложениям жителей.