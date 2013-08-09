Форма поиска по сайту

09 августа 2013, 13:40

Участники забега на крышу небоскреба могут зарегистрироваться на месте

Первый в столице забег на крышу небоскреба начнется 9 августа в 17:00. Зарегистрироваться в мероприятии и пройти медицинское освидетельствование москвичи смогут на месте, рассказала в эфире "Москва FM" одна из организаторов забега Юлия Селина.

"Зарегистрироваться можно будет на месте в 16:00. После небольшого медицинского обследования участники будут допущены до забега. При себе нужно иметь спортивную форму", − сообщила Селина.

По ее словам, жителей столицы ждет винтовой забег по лестнице. Трасса довольно сложная из-за узких пролетов, однако будет возможность остановиться, и волонтеры на площадках помогут тем, кто вдруг почувствует себя не хорошо, отметила Селина.

В мероприятии примут участие работники офисов центра "Москва-Сити", представители стройкомплекса и известные медийные персоны, в частности, организаторы пригласили телеведущих Ангелину Вовк и Геннадия Малахова, художника Никаса Сафронова, фигуристку Ирину Слуцкую, актера Павла Деревянко и др.

Спускаться участники будут на лифте.

