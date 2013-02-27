Назначены заместители глав столичных ведомств

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на пост заместителя главы департамента экономической политики и развития Екатерину Буртоликову. Согласно распоряжению градоначальника, с ней заключен служебный контракт сроком на пять лет.

Кроме того, Сергей Собянин переназначил Андрея Котикова заместителем председателя комитета государственных услуг Москвы. С ним также заключен служебный контракт на пять лет, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Заместителем префекта Южного округа столицы стала Наталья Баташова. Ее служебный контракт продлится два года.