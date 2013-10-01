Ректором РЭШ назначен Симеон Дянков

Совет директоров Российской экономической школы назначил Симеона Дянкова ректором университета. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Его основной задачей на новом посту станет реализация стратегии Школы в соответствии с ее миссией и приоритетами развития.

Кроме того, Симеон Дянков вошел в состав совета директоров РЭШ, сменив в этом качестве Станислава Анатольева, исполнявшего прежде обязанности ректора.

"Симеон Дянков – экономист мирового класса, с превосходными научными результатами и огромным опытом практической деятельности. Мы рады, что Российскую экономическую школу возглавит специалист такого уровня", – сказал председатель Совета директоров РЭШ Максим Бойко.