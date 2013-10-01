Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 21:26

Политика

Ректором РЭШ назначен Симеон Дянков

Совет директоров Российской экономической школы назначил Симеона Дянкова ректором университета. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Его основной задачей на новом посту станет реализация стратегии Школы в соответствии с ее миссией и приоритетами развития.

Кроме того, Симеон Дянков вошел в состав совета директоров РЭШ, сменив в этом качестве Станислава Анатольева, исполнявшего прежде обязанности ректора.

"Симеон Дянков – экономист мирового класса, с превосходными научными результатами и огромным опытом практической деятельности. Мы рады, что Российскую экономическую школу возглавит специалист такого уровня", – сказал председатель Совета директоров РЭШ Максим Бойко.

Сайты по теме


назначения ректоры университеты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика