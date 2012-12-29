Маршрут автобуса "Метро "Профсоюзная"–ул.Шверника" вводится с 9 января

С 9 января 2013 года для улучшения транспортного обслуживания жителей Новочеремушкинской улицы организуется новый маршрут автобуса № 115 "Метро "Профсоюзная" – улица Шверника".

Автобус будет следовать по маршруту: Нахимовский проспект – Новочеремушкинская улица – улица Дмитрия Ульянова – проспект 60-летия Октября – улица Шверника.

Первый автобус будет отправляться от метро "Профсоюзная" в 7 часов, последний – в 20 часов, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".