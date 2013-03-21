Из-за шествий в центре Москвы 23 марта изменятся маршруты троллейбусов

23 марта в Москве изменятся маршруты движения троллейбусов

В связи с проведением шествий в центральной части города 23 марта изменятся маршруты троллейбусов.

С 8.00 до окончания мероприятия троллейбус №3 будет следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади, № 15 – от Суворовской до Трубной площади, а № 31 – от "Лужников" до площади Никитских ворот.

Кроме того, троллейбусы маршрутов № 1, 2, 12, 33, а также автобусы № 12ц будут работать с задержками движения, сообщает пресс-служба Мосгортранса.