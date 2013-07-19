Форма поиска по сайту

19 июля 2013, 17:35

Транспорт

В Западном округе изменятся маршруты двух автобусов

В ближайшее время в ЗАО изменятся маршруты двух автобусов - № 575 и №668. У обоих автобуса появятся новые остановки.

Если раньше автобуса № 575 ездил от "2-ого микрорайона Солнцево" до "Кастанаевской улицы", то теперь конечным остановочным пунктом станет станция метро "Кунцевская" на улице Молдавская, сообщает пресс-служба префектуры ЗАО.

Маршрут автобуса № 668 также будет продлен, его конечным пунктом во Внуково станет остановка "поселок Кокошкино", а не "улица Центральная", как раньше. Кроме того, появятся новые промежуточные остановки на улице Учительская и платформе Толстопальцево.

Изменения в маршрутах автобусов произошли по просьбе жителей районов Солнцево и Внуково.

