20 июля в центре Москвы изменятся маршруты общественного транспорта

Из-за велопробега в центре Москвы 20 июля изменятся маршруты общественного транспорта из-за проведения "ГУМовских велокатаний". Автобусы и троллейбусы будут объезжать площадь Васильевского спуска, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицу Знаменка, Бульварное кольцо, Солянку, Большой Спасоглинищевский переулок, Маросейку и Ильинку.

С 10 часов и до окончания мероприятия изменятся маршруты троллейбусов №№ 1, 2, 3, 8, 9,12, 16, 25, 31, 33, 44 и 45. Троллейбусы №№ 13 и 15 будут отменены, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Кроме того, изменятся маршруты автобусов №№ 6, 12ц, 25 и трамваев №№ 3 и 39.

Кроме того, будет ограничено движение для личного автотранспорта. При этом ограничения будут сниматься с участка маршрута сразу после того, как по нему проследуют участники велопробега.

Также напомним, что расписание движения общественного транспорта поменяется и на период проведения заездов болидов "Формулы-1" - с 19 по 22 июля.