Из-за ремонта путей в Перуновском переулке изменится маршрут трамваев

С 16 по 25 декабря в связи с ремонтом трамвайных путей в Перуновском переулке на участке от улицы Палиха до площади Борьбы изменится маршрут трамваев №7 и 9, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как уточняется, 16, 17, 18, 22 и 23 декабря с 23 часов трамваи №№ 7, 9 от метро "Новослободская" будут следовать в объезд вокруг МИИТ по трассе маршрута трамвая № 19.

Также 19, 20, 21, 24 и 25 декабря с 23 часов трамвай № 7 от остановки "Площадь Борьбы" будет ходить до метро "Новослободская" в объезд через МИИТ по трассе маршрута трамвая № 19.