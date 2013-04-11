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11 апреля 2013, 12:57

Наземный транспорт

Возле кинотеатра "Художественный" появилась велопарковка

Около одного из старейших кинотеатров Москвы - "Художественного" появилась велопарковка.

"Вот и наступило время велосипедистов! Возле кинотеатра "Художественный" появилась замечательная велопарковка - первые припарковавшиеся получат по паре билетов в кинотеатр", - сообщает пресс-служба "Московского кино".

Ранее стало известно, что на Бульварном кольце появятся 11 пунктов велопроката, оборудованных конструкциями-стойками для закрепления велосипедов.

наземный транспорт велопарковки Художественный
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