Возле кинотеатра "Художественный" появилась велопарковка

Около одного из старейших кинотеатров Москвы - "Художественного" появилась велопарковка.

"Вот и наступило время велосипедистов! Возле кинотеатра "Художественный" появилась замечательная велопарковка - первые припарковавшиеся получат по паре билетов в кинотеатр", - сообщает пресс-служба "Московского кино".

Ранее стало известно, что на Бульварном кольце появятся 11 пунктов велопроката, оборудованных конструкциями-стойками для закрепления велосипедов.