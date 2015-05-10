Форма поиска по сайту

Новости

10 мая 2015, 21:39

Транспорт

"Синий троллейбус" запустили на Садовом кольце на день

По Садовому кольцу запустили "Синий троллейбус". От обычного он отличался музыкальным сопровождением - приглашенные барды исполняли известные песни, пассажиры слушали и подпевали, сообщает телеканал "Москва 24".

Троллейбус не делает остановок. Он забирает пассажиров у Триумфальной площади и едет по Садовому кольцу.

Салон попытались сделать концертным - поставили стулья, развесили портреты известных бардов. Музыкальным троллейбус становится несколько раз в год. В следующий раз покататься на "Синем троллейбусе" можно будет 7 июня.

наземный транспорт Садовое кольцо барды

