"Синий троллейбус" запустили на Садовом кольце на день

По Садовому кольцу запустили "Синий троллейбус" с поющими бардами

По Садовому кольцу запустили "Синий троллейбус". От обычного он отличался музыкальным сопровождением - приглашенные барды исполняли известные песни, пассажиры слушали и подпевали, сообщает телеканал "Москва 24".

Троллейбус не делает остановок. Он забирает пассажиров у Триумфальной площади и едет по Садовому кольцу.

Салон попытались сделать концертным - поставили стулья, развесили портреты известных бардов. Музыкальным троллейбус становится несколько раз в год. В следующий раз покататься на "Синем троллейбусе" можно будет 7 июня.