Новый автобусный маршрут пустили от Троицка до Крекшино

5 сентября начал работу новый маршрут автобуса № 875. Он следует от микрорайона В Троицка до станции Крекшино. Режим работы маршрута: с 6.00 до 21.00.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, маршрут проходит через остановки: "Фабричная площадь", "Ботаково", "Хутор", "Поселок Светлый", "Поворот на Ширяево", "По требованию", "Поселок Птичное", "Торговый центр", "Школа", "Верховье", "Дубрава", "Рогозинино", "Дачи "Луч", "Первомайское, "Дачное товарищество "Отдых", "Анкудиново" и "Власово".