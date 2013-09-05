Форма поиска по сайту

05 сентября 2013, 16:46

Транспорт

Новый автобусный маршрут пустили от Троицка до Крекшино

5 сентября начал работу новый маршрут автобуса № 875. Он следует от микрорайона В Троицка до станции Крекшино. Режим работы маршрута: с 6.00 до 21.00.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, маршрут проходит через остановки: "Фабричная площадь", "Ботаково", "Хутор", "Поселок Светлый", "Поворот на Ширяево", "По требованию", "Поселок Птичное", "Торговый центр", "Школа", "Верховье", "Дубрава", "Рогозинино", "Дачи "Луч", "Первомайское, "Дачное товарищество "Отдых", "Анкудиново" и "Власово".

