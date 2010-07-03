В Канаде нашли останки "Ктулху"

В Канаде обнаружили останки морского существа, похожего на Ктулху из рассказов американского писателя Говарда Лавкрафта, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Существо обитало на дне океана и питалось мелкими беспозвоночными. Для этого оно просеивало песок через щупальца-грабли.

По мнению ученых, "Ктулху" жил на планете полмиллиарда лет назад и обладал внушительными для той эпохи размерами. Длина его тела достигала трех десятков сантиметров.

Кроме того, в породах времен палеозоя и кембрийского периода нашли множество отпечатков древних существ.

В конце июля девятилетний мальчик обнаружил в овраге города Хэюань на юге Китая 11 окаменелых яйцах динозавра, возраст которых составляет 66 миллионов лет.