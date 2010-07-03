Студенты МГУ создали "киберпротез" руки

Студенты из МГУ создали бионический протез руки, который способен считывать желания своего владельца. Он готовится к прохождению сертификации и промышленному производству, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Я не так давно надела этот протез. Во-первых, он красивый – для девушки это важно. Мои мышцы немного не в форме – нужна привычка, чтобы они заработали. С этим протезом я могу сжимать и разжимать пальцы. Недавно я попробовала играть на пианино, и у меня получилось", – сказала Екатерина Заикина, пользовательница демонстрационной версии протеза.
Протез состоит из браслета, протеза и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи. Компьютер использует алгоритмы для анализа данных и заставляет протез выполнять нужные действия.
Сам протез сделан из легкого и прочного сплава из алюминия и титана. Он поддерживает распознавание и выполнение до девяти жестов.
Разработчики говорят, что освоение полного функционала занимает не более 1,5 месяца. Студенты совместно со специалистами из Федерального центра нейрохирургии в Тюмени готовятся к государственной сертификации. Полностью завершить процесс оформления документов команда планирует к концу лета.
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