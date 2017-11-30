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Ученые выяснили, почему вредно пропускать завтраки. По данным недавнего исследования, люди, которые не забывают принимать пищу по утрам, в меньшей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

В ходе исследования специалисты попросили 49 человек в возрасте от 21 до 60 лет принимать пищу в течение двух часов после пробуждения или голодать до полудня каждый день на протяжении шести недель. Они могли выбрать любые блюда, однако многие предпочли традиционный завтрак из хлопьев, тостов и сока, передает РИА Новости.

В ходе исследования выяснилось, что завтраки снижают активность генов, связанных с инсулинорезистентностью, и в пределах нормы увеличивают концентрацию сахара в крови, что со временем может защитить организм от диабета и заболеваний сердца.

Ранее сообщалось, что отказ от завтраков может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли эксперты после исследования нескольких тысяч здоровых людей.

Участников разделили на три группы и давали им разные завтраки. В итоге признаки нескольких болезней выявили у тех, кто пропускал первый прием пищи или ел с утра недостаточно.