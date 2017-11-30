Суперлуние смогут наблюдать жители столицы 3 декабря

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Суперлуние смогут наблюдать жители столицы в воскресенье, 3 декабря. Именно в этот день Луна приобретет самые большие видимые размеры в 2017 году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
По словам специалистов, суперлуние ожидается 3 декабря в 18:49, а наблюдать это астрономическое явление можно будет над южным горизонтом до утра 4 декабря. В период суперлуния спутник Земли выглядит на 14 процентов крупнее и на 30 процентов ярче, чем в любое другое время в году, пояснили в планетарии.
"Красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи − в полночь. Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран" − уточнили в пресс-службе планетария. Кроме того, по расчетам астрономов, еще два суперлуния должны произойти в январе 2018 года, что считается довольно редким событием.
В ночь на 2 января 2018 года Луна приблизится к Земле на расстояние примерно в 356 тысяч километров. Суперлуние 31 января совпадет с полным лунным затмением. От начала до конца будет его смогут увидеть жители Дальнего Востока, а в Москве будут видны частные фазы затмения и красную Суперлуну.
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