Астрономы опровергли сообщения о метеоритном дожде в Поволжье

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис
В нижегородском планетарии опровергли сообщения о том, что метеоритный поток, ожидаемый в декабре, представляет опасность для жителей Самары, Казани и Нижнего Новгорода.
Ранее СМИ со ссылкой на астронома-любителя из Самары анонсировали падение на поверхность Земли крупного метеорита, а также метеоритный дождь, который, якобы, затронет несколько поволжских городов, сообщает РИА Новости.
В планетарии объяснили, что сообщивший о метеоритном дожде, возможно, перепутал это явление с метеорным потоком, то есть со звездопадом. В первом случае речь идет о метеорите –космическом теле, достигшем поверхности Земли, а во втором – о метеоре – явлении, возникающем при сгорании комического тела в атмосфере.
Специалисты уточнили, что с 4 по 17 декабря ожидается звездопад Гоминиды, который проходит в созвездии Близнеца. "Возможно, какие то осколки попадут на землю, но говорить об опасности нельзя. Это просто очень красивое явление, которое можно наблюдать с земли", — сказал собеседник агентства.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: