Астрономы опровергли сообщения о метеоритном дожде в Поволжье

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

В нижегородском планетарии опровергли сообщения о том, что метеоритный поток, ожидаемый в декабре, представляет опасность для жителей Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

Ранее СМИ со ссылкой на астронома-любителя из Самары анонсировали падение на поверхность Земли крупного метеорита, а также метеоритный дождь, который, якобы, затронет несколько поволжских городов, сообщает РИА Новости.

В планетарии объяснили, что сообщивший о метеоритном дожде, возможно, перепутал это явление с метеорным потоком, то есть со звездопадом. В первом случае речь идет о метеорите –космическом теле, достигшем поверхности Земли, а во втором – о метеоре – явлении, возникающем при сгорании комического тела в атмосфере.

Специалисты уточнили, что с 4 по 17 декабря ожидается звездопад Гоминиды, который проходит в созвездии Близнеца. "Возможно, какие то осколки попадут на землю, но говорить об опасности нельзя. Это просто очень красивое явление, которое можно наблюдать с земли", — сказал собеседник агентства.