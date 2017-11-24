На Солнце появился гигантский протуберанец

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Один из крупнейших за последние годы протуберанцев образовался на Солнце, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Хотя солнечные протуберанцы обычно ассоциируются с выбросами вещества, не все знают, что стадия, когда протуберанец улетает от Солнца, является лишь финальным этапом его гораздо более длинной жизни", − говорится на сайте лаборатории.

Отмечается, что протуберанец пока накапливает массу и вероятность его отрыва от Солнца в ближайшее время невелика − около 10 процентов. По словам специалистов, если это все-таки произойдет, то жителей Земли ждет одно из наиболее красивых зрелищ, а также один-два дня последующего ухудшения геомагнитной обстановки.

Мощнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла 6 сентября. По словам астрономов, явление случилось из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Это событие формируется при очень редких условиях, обычно на стадии пика солнечной активности. Однако в этот раз показатель находился на минимальном значении.

Все вспышки астрономы разделяют на пять классов – A, B, C, M и X – по возрастанию в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Последняя принадлежит к классу X. Ученые отмечают, что она произошла именно с той стороны светила, которая была направлена к Земле.

К сожалению, Россия не имеет своих средств наблюдения за Солнцем. Последний аппарат, который Россия запускала сама, "умер" еще в 2009 году, а новую обсерваторию только-только включили в федеральную космическую программу. Ее разработка только началась.