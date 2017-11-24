Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

24 ноября, 13:51

На Солнце появился гигантский протуберанец

наука

Фото: depositphotos/ I_g0rZh

Один из крупнейших за последние годы протуберанцев образовался на Солнце, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Хотя солнечные протуберанцы обычно ассоциируются с выбросами вещества, не все знают, что стадия, когда протуберанец улетает от Солнца, является лишь финальным этапом его гораздо более длинной жизни", − говорится на сайте лаборатории.

Отмечается, что протуберанец пока накапливает массу и вероятность его отрыва от Солнца в ближайшее время невелика − около 10 процентов. По словам специалистов, если это все-таки произойдет, то жителей Земли ждет одно из наиболее красивых зрелищ, а также один-два дня последующего ухудшения геомагнитной обстановки.

Мощнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла 6 сентября. По словам астрономов, явление случилось из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Это событие формируется при очень редких условиях, обычно на стадии пика солнечной активности. Однако в этот раз показатель находился на минимальном значении.

Все вспышки астрономы разделяют на пять классов – A, B, C, M и X – по возрастанию в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Последняя принадлежит к классу X. Ученые отмечают, что она произошла именно с той стороны светила, которая была направлена к Земле.

К сожалению, Россия не имеет своих средств наблюдения за Солнцем. Последний аппарат, который Россия запускала сама, "умер" еще в 2009 году, а новую обсерваторию только-только включили в федеральную космическую программу. Ее разработка только началась.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать