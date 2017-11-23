Шоу о космическом происхождении человека покажут в Московском планетарии

23 ноября, 17:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шоу "Мы все звезды" начнут показывать с 1 декабря в Московском планетарии. Посвятят его секретам космической химии и "взрывного" происхождения человечества.
Космологи, астрофизики, астрохимики, астробиологи придумали для зрителей путешествие в 13,8 миллиарда лет. Так посетители смогут пройти путь эволюции от образования простых атомов водорода к синтезу углерода и молекулам жизни. Полнокупольное шоу удостоили зарубежных наград в 2016 году, сообщает пресс-служба планетария.
Фильм доступен на русском, английском, французском, испанском и китайском языках. Увидеть его можно будет каждый день в 13:50, кроме вторников. Экскурсия по музею Урании, которая доступна по билету в Большой Звездный зал, стартует за час до сеанса. Гостям покажут древние телескопы, макеты планет и метеориты.
Ранее Московский планетарий ]открыл зимний набор на курсы астрономии для взрослых, состоящие из семи теоретических и практических занятий. Стартует программа 18–19 января, а закончится 22–23 февраля. Профессиональные астрономы и астрофизики помогут разобраться со звездной картой неба и научат определять планеты и навигационные звезды. В конце курса ожидаются два практических занятия по ориентированию на местности и знакомству с устройством телескопов.
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