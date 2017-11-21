Кружки и сумки с цитатами космонавтов появились в Московском планетарии

Фото: planetarium-moscow.ru
Ограниченную серию сувенирных кружек и сумок с цитатами знаменитых космонавтов выпустил Московский планетарий.
"Высказывания принадлежат первым космонавтам, основоположнику космонавтики и создателю гелиоцентрической системы мира", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе планетария. Там также уточнили, что новая серия сувенирной продукции с логотипом планетария включает кружки и текстильные сумки, которые теперь можно приобрести на память или в подарок в сувенирном магазине комплекса.
Как подчеркнули в пресс-службе, дизайн сувениров разработали в самом планетарии, и первые покупатели положительно оценили его красочность, новизну и динамизм. "За основу было взято сочетание белого и глубокого синего цветов. Синий ассоциируется с ночным небом, а белый, подобно облакам, придает воздушность", – пояснила директор по маркетингу и рекламе планетария Юлия Ким.
Ранее сообщалось, что Московский планетарий открыл зимний набор на курсы астрономии для взрослых. Программа "Популярной астрономии для начинающих" включает семь занятий – как теоретических, так и практических. Лекторами станут профессиональные астрономы и астрофизики, которые помогут разобраться со звездной картой неба и научат определять планеты и навигационные звезды. В конце курса запланированы два практических занятия по ориентированию на местности и знакомству с устройством телескопов. Утоняется, что курс должен стартовать 18–19 января и завершиться 22–23 февраля.
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