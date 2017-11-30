Ученые сравнили ум кошек и собак

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Количество нейронов в коре головного мозга, отвечающей за планирование и сложное поведение, у собак в два раза больше, чем у кошек. К такому выводу пришли исследователи, сравнившие мозг этих животных, а также львов, бурых медведей, енотов и хорьков.

В среднем у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 млн нейронов, а у кошек их только 250 миллионов. Ученые отмечают, что количество нейронов в области определяет способность животного делать выводы исходя из прошлого опыта.

Авторы работы отметили, что кошки не глупы, просто их труднее изучать. Не так давно японские исследователи сделали вывод, что пушистые питомцы вовсе не глупее собак и способны учиться на своем опыте при необходимости, сообщает "Газета.ру".

Исследователи отдельно отметили енотов. Они, несмотря на малый размер мозга, по количеству нейронов коры не уступают собакам.