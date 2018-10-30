Ученые "воскресили" одного из древнейших предков человека

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Китайские и американские ученые создали бактерию, которая похожа по своим свойствам на предков митохондрий – главных "энергостанций" в клетках человека, других животных, грибов и растений. Результаты опытов представлены в журнале PNAS.

По словам биологов, открытие позволит проверить две теории, описывающих эволюцию жизни – переход из "мира РНК" в "мир ДНК", а также то, как появились предки многоклеточных животных.

"Они позволяют нам искать ответы на те эволюционные вопросы, которые в прошлом считались неразрешимыми", – сказал Питер Шульц из Института Скриппса в Ла-Хойе в США.

Шульц и его коллеги создали инструмент, который позволяет проверить, как бактерии смогли проникнуть и выжить внутри клеток наших предков. Специалисты переработали ДНК обычной кишечной палочки, вставив в нее гены синтеза АТФ и выбросив оттуда все лишнее, а также сделав бактерию зависимой от поступления определенных нутриентов из клетки хозяина.

Появление микробов внутри клеток дрожжей оживило их и позволило начать цикл размножения. Специалисты не нашли никаких проблем с работой их синтетических фабрик АТФ на протяжении более чем 40 циклов деления дрожжей, что говорит о жизнеспособности подобного подхода в изучении эволюции жизни.

В ближайшее время генетики планируют еще сильнее очистить геном кишечной палочки, постепенно приближая ее к реальным митохондриям. Новые эксперименты, как надеются ученые, помогут понять, когда и как наши предки научились подобному симбиозу.

Ранее американские ученые выяснили, что предки человека начали ходить на двух ногах более четырех миллионов лет назад. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав останки скелета Ардипитекуса рамидуса возрастом до 4,4 миллиона лет.