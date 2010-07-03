Барнаульские ученые изобрели съедобную посуду, передает телеканал Москва 24.
Тарелки, вилки и ложки сделаны из бобового растения под названием люпин. В нем много белка и нет глютена. Такое растение широко используют в медицине.
Таким образом, ученые предлагают не мыть посуду, а съедать. На развитие стартапа ученые уже собрали 2,5 миллиона рублей.
Ранее ученики университетского лицея № 1523 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) создали кроссовки, которые подсказывают владельцу, куда нужно повернуть. Они также считают шаги и затраченные калории.
Принцип действия кроссовок прост: когда вы подходите к повороту направо, вибрирует правый кроссовок, а когда нужно повернуть налево – левый.
Команда планирует продолжить развитие проекта BiGiPiS. Разработчики отметили, что такие кроссовки могут в будущем сравняться по востребованности с "умными" часами.
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