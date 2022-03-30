"Союз МС-19" с двумя космонавтами РФ и астронавтом США отстыковался от МКС

Фото: youtube.com/NASA

Корабль "Союз МС-19" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС. На сайте "Роскосмоса" ведется транcляция.

На землю возвращаются россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хаем. Ожидается, что в 13:34 корабль выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 14:02 "Союз МС-19" разделится на отсеки: спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный сгорят в атмосфере.

Через три минуты после разделения капсула с экипажем войдет в атмосферу, а в 14:13 над кораблем откроется парашют. Ожидается, что посадка спускаемого аппарата состоится в 14:28 в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

Ранее с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Он доставил на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также свыше 1,6 тонны оборудования и материалов.

Также корабль доставил инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, шесть малых космических аппаратов класса CubeSat ЮЗГУ-55.

