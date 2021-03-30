Ученые предупредили о чувстве тоски и обреченности при полетах на другие планеты

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Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН предупредили, что в ходе межпланетного космического полета человек может испытывать чувства тоски и обреченности, от которых невозможно избавиться традиционными способами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нужно принимать во внимание, что музыка, книги, развлечения не спасут от переживаний, тоски по дому, неопределенности полета в космической бездне, от чувства обреченности", – говорится в тезисах доклада российских ученых.
Они отметили, что негативное влияние на психологическое состояние экипажа при дальних космических перелетах будет оказывать необходимость полностью автономной работы и отсутствие возможности общаться с Землей в реальном времени. Решением последствий данных и других проблем, в том числе длительной изоляции в искусственной среде, отрыва от общества и монотонности, может стать использование виртуальной реальности.
Так, с помощью моделирования ученые предлагают занять внимание экипажей "интересной креативной работой <…> для рук и для головы", которая позволит обеспечить полет аудиовизуальными и тактильными ощущениями с помощью воссоздания реальных и "неземных" ситуаций.
"Отдельно стоит отметить психотерапевтические свойства инструментов виртуальной реальности. Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен "отрыва от Земли" при долгосрочных полетах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа", – уточнили исследователи.
Ранее ученые из Америки рассказали, что большая часть воды, ранее покрывавшая поверхность Марса, не улетучилась в космос. Она находится в минералах, которые составляют горные породы планеты. По словам специалистов, древний Марс имел большие объемы жидкой воды.
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