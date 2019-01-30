Трещину обнаружили в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру

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Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки обнаружили в разгонном блоке "Фрегат". 20 февраля он должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb.

Неисправность выявили при предстартовой подготовке на космодроме Куру (Французская Гвиана). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, устранить дефект попробуют на месте.

Однако, возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию, что грозит отсрочкой запуска. Вместо "проблемного" блока можно использовать запасной, но он не оборудован видеокамерами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее призвал заканчивать с "прожектерством" в ракетно-космической отрасли, а также указал "Роскосмосу" на необходимость меньше "болтать и больше делать".