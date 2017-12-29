Ученые нашли внутренние весы у живых организмов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
У живых организмов есть внутренняя система, регулирующая вес тела. К такому выводу пришли ученые Гетеборгского университета. Подтвердить свои выводы исследователи смогли при помощи экспериментов с мышами.
Специалисты внедрили в тело подопытных животных тяжелые импланты. Через две недели мыши с утяжелителями сократили потребление пищи и снизили свой вес. Причем они похудели ровно на вес внедренных капсул, сообщается в статье PNAS.
После этого исследователи посчитали, что у животных есть система, которая реагирует на появление лишнего веса и сообщает мозгу о необходимости сократить питание. Предполагается, что процесс контролируют остеоциты – клетки костной ткани. Они есть у всех позвоночных, включая человека.
Ранее специалисты Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании нашли в организме человека белок, который препятствует превращению белого жира в бурый. Последний – безвреден для человека. Исследователи полагают, что если нацелить препараты для лечения ожирения на уничтожение этого белка, их действие может стать более эффективным.
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