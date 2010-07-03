Жители столичного региона увидят МКС невооруженным глазом с 29 ноября

Фото: NASA

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть в небе Международную космическую станцию (МКС) без применения каких-либо спецсредств. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея космонавтики.

Для того чтобы выбрать правильное время и место, необходимо ознакомиться с графиком видимости пролетов на сайте учреждения. По словам старшего научного сотрудника Музея космонавтики Дмитрия Еременко, лучшая видимость будет на южном небосклоне.

"Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений рекомендуем выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее. Если наблюдать через телескоп или бинокль, порой можно увидеть не просто точку, а очертания станции, корабля и иных блоков", – объяснил специалист.

Ранее стало известно, что Россия готова продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года. Как следствие, Байконур останется базой для пилотируемых полетов на орбиту Земли.

